Игроки сборной Сербии перевели премиальные за выход на ЧМ в фонд помощи больным детям

Футболисты сборной Сербии решили сделать добровольное пожертвование в фонд помощи больным детям после победы над Португалией (2:1) в заключительном матче групповой стадии отбора и попадания на чемпионат мира. Об этом сообщает B92.
Как информирует источник, игроки решили перевести € 1 млн, который пообещал им выплатить президент Сербии Александр Вучич. Отмечается, что средства оперативно были направлены на счёт Федерации футбола, после чего и было принято решение перечислить их на благотворительность.
Эмоции Новака Джоковича после выхода Сербии на ЧМ-2022. Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Ирландия (9) заняла третье место, Люксембург (9) — четвёртое. Азербайджан (1) — на пятой строчке.
- 16 ноября 2021
-
10:06
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:41
-
09:34
-
09:27
-
09:15
-
08:46
-
08:30
-
05:24
-
04:54
-
03:59
-
03:46
-
03:22
-
02:47
-
02:19
-
01:54
-
01:16
-
00:58
-
00:57
-
00:51
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:22
-
00:03
- 15 ноября 2021
-
23:59
-
23:47
-
23:47
-
23:46
-
23:42
-
23:40