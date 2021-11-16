Игроки сборной Сербии перевели премиальные за выход на ЧМ в фонд помощи больным детям

Футболисты сборной Сербии решили сделать добровольное пожертвование в фонд помощи больным детям после победы над Португалией (2:1) в заключительном матче групповой стадии отбора и попадания на чемпионат мира. Об этом сообщает B92.

Как информирует источник, игроки решили перевести € 1 млн, который пообещал им выплатить президент Сербии Александр Вучич. Отмечается, что средства оперативно были направлены на счёт Федерации футбола, после чего и было принято решение перечислить их на благотворительность.

Эмоции Новака Джоковича после выхода Сербии на ЧМ-2022. Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Ирландия (9) заняла третье место, Люксембург (9) — четвёртое. Азербайджан (1) — на пятой строчке.