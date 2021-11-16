Гари Линекер — о победе Англии со счётом 10:0: лучший игрок матча — вратарь Рамсдейл

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на вопрос о лучшем игроке национальной команды в матче квалификации чемпионата мира — 2022 с Сан-Марино (10:0).
«Лучший игрок — это Аарон Рамсдейл. Он не пропустил ни одного гола в дебютном матче за сборную», — написал Линекер в своём «твиттере».
Видео сейва Аарона Рамсдейла в матче с «Лестер Сити»
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В отчётном матче нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил 4 гола и сравнялся по количеству мячей за национальную команду с Линекером (48). Они делят третье место. На второй позиции располагается Бобби Чарльтон (49), а лидирует в списке Уэйн Руни (53). Сборная Англии заняла первое место в группе и вышла на чемпионат мира в Катаре.
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