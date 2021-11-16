Кейн: пройти квалификацию нелегко — посмотрите на другие группы

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над Сан-Марино (10:0) и выход своей команды на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
В матче с Сан-Марино Кейн оформил покер и сравнялся с Гари Линекером по числу голов за сборную Англии (48), они делят третье место. На второй позиции Бобби Чарльтон (49), а лидирует в списке Уэйн Руни (53).
«Всё решалось в последней игре, мы рассчитывали победить и проделали отличную работу. Пройти квалификацию нелегко — посмотрите на другие группы. Когда мы выигрываем, люди списывают соперников со счетов, но пройти дальше — фантастическое чувство.
Каждый раз, когда ношу футболку сборной Англии, я горжусь. Когда забиваю гол, это одно из лучших чувств, которые я испытываю в своей карьере», — цитирует Кейна Evening Standard.
- 16 ноября 2021
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