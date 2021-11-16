Рэмси — о шансах Уэльса выйти на ЧМ: такой возможности может уже не быть

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси поделился ожиданиями от матча с командой Бельгии в последнем туре квалификации чемпионата мира — 2022 в Катаре. Игра состоится сегодня, 16 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.
Валлийцы набрали 14 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице, опережая Чехию на три очка. Чехия в последнем туре примет Эстонию. С первого места в группе на ЧМ вышла Бельгия.
«Шансы квалифицироваться на чемпионат мира выпадают не так часто. Это может быть последний раз, когда у нас есть такая хорошая возможность.
Нашей целью было второе место в группе, ничего не изменилось. Если нам удастся добыть результат во вторник, мы выполним задачу.
Мы должны сконцентрироваться на предстоящем матче, чтобы закончить работу. А о будущем подумаем уже потом», — цитирует Рэмси BBC Sport.
- 16 ноября 2021
-
11:27
-
11:23
-
11:22
-
10:46
-
10:37
-
10:27
-
10:06
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:41
-
09:34
-
09:27
-
09:15
-
08:46
-
08:30
-
05:24
-
04:54
-
03:59
-
03:46
-
03:22
-
02:47
-
02:19
-
01:54
-
01:16
-
00:58
-
00:57
-
00:51
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:22
-
00:03