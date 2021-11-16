Рэмси — о шансах Уэльса выйти на ЧМ: такой возможности может уже не быть

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси поделился ожиданиями от матча с командой Бельгии в последнем туре квалификации чемпионата мира — 2022 в Катаре. Игра состоится сегодня, 16 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.



Валлийцы набрали 14 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице, опережая Чехию на три очка. Чехия в последнем туре примет Эстонию. С первого места в группе на ЧМ вышла Бельгия.



«Шансы квалифицироваться на чемпионат мира выпадают не так часто. Это может быть последний раз, когда у нас есть такая хорошая возможность.



Нашей целью было второе место в группе, ничего не изменилось. Если нам удастся добыть результат во вторник, мы выполним задачу.



Мы должны сконцентрироваться на предстоящем матче, чтобы закончить работу. А о будущем подумаем уже потом», — цитирует Рэмси BBC Sport.