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Рэмси — о шансах Уэльса выйти на ЧМ: такой возможности может уже не быть

Рэмси — о шансах Уэльса выйти на ЧМ: такой возможности может уже не быть
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Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси поделился ожиданиями от матча с командой Бельгии в последнем туре квалификации чемпионата мира — 2022 в Катаре. Игра состоится сегодня, 16 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

Валлийцы набрали 14 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице, опережая Чехию на три очка. Чехия в последнем туре примет Эстонию. С первого места в группе на ЧМ вышла Бельгия.

«Шансы квалифицироваться на чемпионат мира выпадают не так часто. Это может быть последний раз, когда у нас есть такая хорошая возможность.

Нашей целью было второе место в группе, ничего не изменилось. Если нам удастся добыть результат во вторник, мы выполним задачу.

Мы должны сконцентрироваться на предстоящем матче, чтобы закончить работу. А о будущем подумаем уже потом», — цитирует Рэмси BBC Sport.

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