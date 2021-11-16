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Класнич: Хорватия даже на плохом поле играла лучше России

Класнич: Хорватия даже на плохом поле играла лучше России
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Бывший нападающий сборной Хорватии Иван Класнич прокомментировал победу «шашечных» в матче 10-го тура групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 с Россией (1:0).

«Сборная России была очень пассивной, в стыковых матчах ей надо играть гораздо более активно, чтобы были шансы. Вы оказали нам большую услугу, забив в свои ворота. Поле было очень плохим, обеим командам было очень тяжело играть, но всё-таки атаковать было сложнее. Можно сказать, что сборной Хорватии повезло, но, с другой стороны, мы даже на таком поле играли лучше, чем сборная России», — приводит слова Класнича «Евро-Футбол.ру».

Напомним, в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ.

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