Саутгейт: Англия завоевала путёвку на ЧМ в Будапеште, Варшаве и Албании

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги квалификации на чемпионат мира — 2022.
По итогам группы I Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе. Польша (20) отправилась в стыковые матчи. Албания (18), Венгрия (17), Андорра (6) и Сан-Марино (0) не попали на ЧМ-2022.
«Мы завоевали право сыграть на ЧМ в выездных матчах в Будапеште, Варшаве и Албании. Я хочу отдать должное всем нашим игрокам и персоналу за очень хороший год. Мы не можем повлиять на уровень соперников, с которыми встречаемся, но наш менталитет был потрясающим.
В этом году мы сыграли 19 матчей, теперь пришло время многое обдумать. Это хорошая возможность проанализировать последние несколько месяцев и подумать об опыте, который нужен молодым игрокам перед чемпионатом мира», – цитирует Саутгейта Sky Sports.
- 16 ноября 2021
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