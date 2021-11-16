Саутгейт: Англия завоевала путёвку на ЧМ в Будапеште, Варшаве и Албании

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги квалификации на чемпионат мира — 2022.



По итогам группы I Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе. Польша (20) отправилась в стыковые матчи. Албания (18), Венгрия (17), Андорра (6) и Сан-Марино (0) не попали на ЧМ-2022.



«Мы завоевали право сыграть на ЧМ в выездных матчах в Будапеште, Варшаве и Албании. Я хочу отдать должное всем нашим игрокам и персоналу за очень хороший год. Мы не можем повлиять на уровень соперников, с которыми встречаемся, но наш менталитет был потрясающим.



В этом году мы сыграли 19 матчей, теперь пришло время многое обдумать. Это хорошая возможность проанализировать последние несколько месяцев и подумать об опыте, который нужен молодым игрокам перед чемпионатом мира», – цитирует Саутгейта Sky Sports.

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