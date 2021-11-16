Ургант: считаю, что в поражении сборной России виноват дождь. Впрочем, как обычно

Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант в ироничной форме отреагировал на поражение сборной России в решающем матче отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Ургант появился перед объективами камер с накладными усами.
«У многих возник вопрос, но это я объясню. Это не гормональный крем. После матча Хорватия – Россия я лично решил возродить акцию «Усы надежды», чтобы сборная смогла попасть в финальную часть чемпионата мира. Успех, видимо, заключается именно в этом.
Матч вспоминать не хочется… Но мы вспомним. Матч закончился хорошим футбольным счётом 1:0. Гол забил российский футболист. Но мы проиграли. О чём это говорит? Что-то с судейством не то. Теперь нас ждут стыковые матчи в марте следующего года.
Фёдор Кудряшов случайно попал в свои ворота. А когда он ехал на своей машине в свой загородный дом, его немного занесло на гололёде, и там он не попал в свои ворота.
Кстати, очень плохие погодные условия в Хорватии были — они играли по колено в воде. Я считаю, что виноват дождь. Впрочем, как обычно», — сказал Ургант в новом выпуске на YouTube-канале своей телепередачи.
- 16 ноября 2021
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