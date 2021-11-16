Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деклан Райс гневно отреагировал на решение УЕФА по «Вест Хэму», а потом удалил твит

Деклан Райс гневно отреагировал на решение УЕФА по «Вест Хэму», а потом удалил твит
Комментарии

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс выразил недовольство решением УЕФА запретить болельщикам клуба посещение матча с «Рапидом» из-за беспорядков, которые они учинили на матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Генком».

«Это просто смешно. Переживаю за наших болельщиков, которые не смогут отправиться на выездной матч. А венский «Рапид» оштрафовали или лишили поддержки болельщиков за их «массовые беспорядки» на нашем стадионе? Нет», — написал Райс в своём «твиттере».

Позднее хавбек удалил твит, сообщает Daily Star.

Матч «Рапид» — «Вест Хэм» состоится 25 ноября в Вене на стадионе «Альянц». После четырёх сыгранных туров английский клуб возглавляет таблицу группы H с 10 очками в активе. «Рапид» (3) – на 4-м месте.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Вест Хэм» потребовал от УЕФА разъяснений по поводу запрета фанатам посетить матч ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021