Деклан Райс гневно отреагировал на решение УЕФА по «Вест Хэму», а потом удалил твит

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс выразил недовольство решением УЕФА запретить болельщикам клуба посещение матча с «Рапидом» из-за беспорядков, которые они учинили на матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Генком».
«Это просто смешно. Переживаю за наших болельщиков, которые не смогут отправиться на выездной матч. А венский «Рапид» оштрафовали или лишили поддержки болельщиков за их «массовые беспорядки» на нашем стадионе? Нет», — написал Райс в своём «твиттере».
Позднее хавбек удалил твит, сообщает Daily Star.
Матч «Рапид» — «Вест Хэм» состоится 25 ноября в Вене на стадионе «Альянц». После четырёх сыгранных туров английский клуб возглавляет таблицу группы H с 10 очками в активе. «Рапид» (3) – на 4-м месте.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»:
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