Министр спорта РФ отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из сборной России

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе со своей должности до начала стыковых матчей квалификации на чемпионат мира – 2022.

«Никак не оцениваю его слова. Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека.

Есть Российский футбольный союз, есть экспертное сообщество. Я считаю, что проделана большая и достаточно успешная работа и им, и тренерским штабом. Всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде и понимания между тренером и спортсменами. Всякое новое назначение требует определённого периода времени для формирования психологического климата в команде.

Будем ждать. Министерство спорта всегда готово выступить с поддержкой и пониманием любой позиции, которая будет озвучена главным тренером, тренерским штабом, Российским футбольным союзом», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.