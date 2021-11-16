Сергеев выполнил обещание, сбрив бороду после вызова в сборную России

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев сбрил бороду. В прошлом году он пообещал сделать это, если попадёт в национальную команду.



26-летний Сергеев был вызван в сборную России на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Кипром (6:0) и Хорватией (0:1). Впрочем, футболист так и не вышел на поле.

Ролик размещён в «инстаграме» пресс-службы «Крыльев Советов»

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В этом сезоне у Сергеева 5 голов (два — с пенальти) в 14 матчах элитного дивизиона.