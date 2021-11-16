Карпин: был уверен, что Россия пройдёт Хорватию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что был уверен в победе своей команды в борьбе за прямую путёвку на чемпионат мира – 2022 c Хорватией. Напомним, решающая встреча соперников завершилась минимальной победой хорватов (1:0), поэтому сборной России предстоит сыграть в стыковых матчах квалификации ЧМ.
«Откровенно говоря, я был уверен, что мы пройдём Хорватию. Уверенность была до игры с ними. Эта уверенность основывалась на победе над Словенией.
Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели вчера в игре с Хорватией. Это показал матч в Мариборе. Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то вчера Джикия и Дивеев сделали один пас между собой», — приводит слова Карпина Sport24.
Баринов одним словом описал чувства после поражения от Хорватии
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