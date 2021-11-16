Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: был уверен, что Россия пройдёт Хорватию

Карпин: был уверен, что Россия пройдёт Хорватию
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что был уверен в победе своей команды в борьбе за прямую путёвку на чемпионат мира – 2022 c Хорватией. Напомним, решающая встреча соперников завершилась минимальной победой хорватов (1:0), поэтому сборной России предстоит сыграть в стыковых матчах квалификации ЧМ.

«Откровенно говоря, я был уверен, что мы пройдём Хорватию. Уверенность была до игры с ними. Эта уверенность основывалась на победе над Словенией.

Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели вчера в игре с Хорватией. Это показал матч в Мариборе. Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то вчера Джикия и Дивеев сделали один пас между собой», — приводит слова Карпина Sport24.

Баринов одним словом описал чувства после поражения от Хорватии

Новость по теме
Тренер сборной Португалии — Аленичеву: не хочется встречаться в стыках с Россией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021