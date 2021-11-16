Тихонов: бросать камень в огород Карпина нельзя

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов высоко оценил работу Валерия Карпина у руля национальной команды.
«Возможно, где-то было везение, и игра не впечатляла. Но, как ни крути, есть результат. Команда перестраивается. Все мы говорим сейчас Карпину спасибо за то, что он это всё перестраивает. Сколько появилось молодёжи, новых имён. И бросать сейчас камень в огород Карпина, что не совсем ту игру команда показывает, которую ждут болельщики – нельзя. Ещё раз говорю, идёт перестройка, и это пора было сделать. Потому что у нас команда была по среднему возрасту 30+. Взять одного Юру Жиркова», — сказал Тихонов в прямой трансляции на YouTube-канале «Мяч Production».
Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.
- 16 ноября 2021
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