«Барселона» готова предложить за Адейеми € 40 млн, «Боруссия» Д — € 35 млн
Поделиться
Европейские клубы продолжают борьбу за нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, пишет издание Sport1.de.
По информации источника, «Барселона» на этой неделе планирует предложить за 19-летнего футболиста € 40 млн. При этом на Адейеми также активно претендует дортмундская «Боруссия». Немцы якобы готовы заплатить за молодого форварда € 35 млн плюс бонусы и хотят предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту.
Сообщается, что «Боруссия» – фаворит в борьбе за Адейеми из-за своей репутации клуба, в котором быстро развиваются молодые игроки.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Лейпцига» и «Ливерпуля». Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Комментарии
- 16 ноября 2021
-
16:06
-
15:56
-
15:54
-
15:34
-
15:20
-
15:19
-
15:16
-
15:09
-
15:03
-
14:58
-
14:49
-
14:21
-
14:20
-
14:16
-
14:14
-
13:48
-
13:37
-
13:22
-
13:07
-
12:46
-
12:34
-
12:31
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:27
-
11:23
-
11:22
-
10:46
-
10:37
-
10:27
-
10:06
-
10:02
-
10:00
-
09:53
Партнерский контент