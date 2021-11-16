«Барселона» готова предложить за Адейеми € 40 млн, «Боруссия» Д — € 35 млн

Европейские клубы продолжают борьбу за нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, пишет издание Sport1.de.



По информации источника, «Барселона» на этой неделе планирует предложить за 19-летнего футболиста € 40 млн. При этом на Адейеми также активно претендует дортмундская «Боруссия». Немцы якобы готовы заплатить за молодого форварда € 35 млн плюс бонусы и хотят предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту.



Сообщается, что «Боруссия» – фаворит в борьбе за Адейеми из-за своей репутации клуба, в котором быстро развиваются молодые игроки.



Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Лейпцига» и «Ливерпуля». Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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