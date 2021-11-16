Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готова предложить за Адейеми € 40 млн, «Боруссия» Д — € 35 млн

«Барселона» готова предложить за Адейеми € 40 млн, «Боруссия» Д — € 35 млн
Комментарии

Европейские клубы продолжают борьбу за нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, пишет издание Sport1.de.

По информации источника, «Барселона» на этой неделе планирует предложить за 19-летнего футболиста € 40 млн. При этом на Адейеми также активно претендует дортмундская «Боруссия». Немцы якобы готовы заплатить за молодого форварда € 35 млн плюс бонусы и хотят предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту.

Сообщается, что «Боруссия» – фаворит в борьбе за Адейеми из-за своей репутации клуба, в котором быстро развиваются молодые игроки.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Лейпцига» и «Ливерпуля». Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Новость по теме
«ПСЖ» рассматривает форварда «Зальцбурга» Адейеми в качестве замены Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021