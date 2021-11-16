Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».
«Вернулся бы в «Спартак» без Федуна? Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Живу сегодняшним днём.
Для меня «Ростов» роднее из-за людей в клубе. Там всё сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее попадания в историю», — приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, Карпин возглавлял московский «Спартак» в период с 2009 по 2014 год (с небольшим перерывом). В «Ростове» специалист работал с 2017 по 2021 год. Сборную России он возглавил в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в группе отбора на чемпионат мира — 2022 и получила путёвку в стыковые матчи.
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