Березовский: Мхитарян сказал, что с ним из «Спартака» никто не контактировал
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Бывший игрок «Зенита» и «Динамо», ныне тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался по поводу слухов об интересе «Спартака» к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну. По словам Березовского, он обсуждал с Мхитаряном эту новость.
«Что он сказал? Генрих был растерян. Сказал, что прочитал эти новости в европейских изданиях, но с ним никто не контактировал и таких разговоров не было. Тема подогревается извне.
Готов ли он переехать в Россию? В будущем, думаю, конечно. Но он вроде недавно продлил соглашение с «Ромой». Доиграет контракт, а там будет смотреть. Он к любым странам может адаптироваться, к России в том числе, так как знает много языков. Так что это не исключено», – цитирует Березовского «РБ Спорт».
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