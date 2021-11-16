Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Березовский: Мхитарян сказал, что с ним из «Спартака» никто не контактировал

Березовский: Мхитарян сказал, что с ним из «Спартака» никто не контактировал
Комментарии

Бывший игрок «Зенита» и «Динамо», ныне тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался по поводу слухов об интересе «Спартака» к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну. По словам Березовского, он обсуждал с Мхитаряном эту новость.

«Что он сказал? Генрих был растерян. Сказал, что прочитал эти новости в европейских изданиях, но с ним никто не контактировал и таких разговоров не было. Тема подогревается извне.

Готов ли он переехать в Россию? В будущем, думаю, конечно. Но он вроде недавно продлил соглашение с «Ромой». Доиграет контракт, а там будет смотреть. Он к любым странам может адаптироваться, к России в том числе, так как знает много языков. Так что это не исключено», – цитирует Березовского «РБ Спорт».

Новость по теме
Мхитарян: я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или где-то ещё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021