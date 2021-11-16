Россия — Испания: онлайн-трансляция матча отбора на молодёжный Евро-2023 начнётся в 20:00

Сегодня, 16 ноября, в матче 6-го тура группового этапа квалификации на молодёжный чемпионат Европы — 2023 сборная России-U21 встретится с командой сверстников из Испании. Игра состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча молодёжных сборных России и Испании.

Матч обслужит бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавит Йохем Камфус. Помогать ему будут ассистенты Харлес Схап и Рогир Хониг. Резервный рефери – Йоей Кой.

Напомним, молодёжная сборная России занимает второе место в своей группе, набрав 12 очков за 5 матчей. Испания (15) занимает первую строчку в турнирной таблице. Другими соперниками россиян по группе являются молодёжные сборные Северной Ирландии, Словакии, Литвы и Мальты.