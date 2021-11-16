РФС выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе Карпина из сборной России

Российский футбольный союз выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе главного тренер сборной России Валерия Карпина со своей должности.
«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе РФС.
Таким образом, контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года
Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.
- 16 ноября 2021
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