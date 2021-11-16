РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новичков

Недавно состоялось заседание Палаты Российского Футбольного Союза по разрешению споров, на котором обсуждалось дело о снятии запрета с «Ростова» на регистрацию новых футболистов, наложенный за долги перед бывшим защитником клуба Арсением Логашовым.

«В связи с исполнением футбольным клубом «Ростов» решения палаты по разрешению споров от 11 ноября 2021 года по делу Логашова против «Ростова» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов. Футбольный клуб «Ростов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, «Ростов» в июле объявил о расторжении контракта с Логашовым по соглашению сторон. Сейчас 30-летний футболист выступает за «Кубань».