Сандро Шварц прокомментировал переподписание Антона Шунина

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал подписание нового контракта Антоном Шуниным.
«Антон Шунин – капитан «Динамо», человек, отдавший клубу почти три десятка лет. В наше время постоянных миграций игроков из клуба в клуб такая преданность заслуживает самого большого уважения. Как заслуживают уважения человеческие качества Антона, его уровень игры и самоотдача на тренировках.
Я рад, что мы продолжим нашу работу в этом составе голкиперов. Они у нас очень качественные. В том числе благодаря их игре мы сейчас среди лидеров лиги по пропущенным мячам и уже сыграли пять матчей на ноль в чемпионате. Мне кажется, это хорошо свидетельствует о том, что в нашем клубе очень сильная вратарская бригада и тренер вратарей», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.
- 16 ноября 2021
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