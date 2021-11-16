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Сандро Шварц прокомментировал переподписание Антона Шунина

Сандро Шварц прокомментировал переподписание Антона Шунина
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал подписание нового контракта Антоном Шуниным.

«Антон Шунин – капитан «Динамо», человек, отдавший клубу почти три десятка лет. В наше время постоянных миграций игроков из клуба в клуб такая преданность заслуживает самого большого уважения. Как заслуживают уважения человеческие качества Антона, его уровень игры и самоотдача на тренировках.

Я рад, что мы продолжим нашу работу в этом составе голкиперов. Они у нас очень качественные. В том числе благодаря их игре мы сейчас среди лидеров лиги по пропущенным мячам и уже сыграли пять матчей на ноль в чемпионате. Мне кажется, это хорошо свидетельствует о том, что в нашем клубе очень сильная вратарская бригада и тренер вратарей», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.

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