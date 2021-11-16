Блажевич: разница в классе между сборными России и Хорватии была пугающей

Бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич поделился мнением о ходе матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией (1:0).



«Представьте, я, опытный тренер, дрожал, как 18-летний парень. Хоть российская команда и была хорошо организована в обороне, я не верил, что они выдержат. Мы смогли увидеть вратаря Матвея Сафонова во всей красе. Думаю, на родине после матча в Сплите напишут, что он новый Лев Яшин. Он играл впечатляюще.



Разница в классе была пугающей, будто играли «Манчестер Юнайтед» и «Братство» из Травника. К игрокам сборной Хорватии не придраться. Златко Далич блестяще их настроил, и я могу сказать, что горжусь им. им. Думаю, я чему-то научился у него за те два года, когда он был моим помощником, и теперь могу только наблюдать, как он пишет историю. Для учителя нет большего удовлетворения, чем лицезреть, как ученик превосходит его», — приводит слова Блажевича Jutarnji.

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