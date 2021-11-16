Лэмпард хочет возглавить «Лестер», если Роджерс уйдёт в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассчитывает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Eurosport.
По информации источника, англичанин хочет найти новою работу до конца нынешнего сезона. Лэмпард заинтересован в том, чтобы возглавить «Лестер Сити», в случае если клуб покинет действующий наставник Брендан Роджерс.
Напомним, в СМИ фигурировали сообщения о том, что Роджерс является одним из основных кандидатов на смену главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.
Ранее сообщалось, что Лэмпард был основным кандидатом на пост наставника «Норвич Сити», однако он отказался от должности.
43-летний английский специалист находится без работы с января нынешнего года, когда он был уволен из «Челси».
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер»:
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