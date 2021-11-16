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Совет директоров ЦСКА не удовлетворен докладом по плану действий в зимнее трансферное окно

Совет директоров ЦСКА не удовлетворен докладом по плану действий в зимнее трансферное окно
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Недавно прошел совет директоров московского ЦСКА, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба в ближайшие три сезона. О результатах заседания сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство команды не было удовлетворено докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком и плану действий в зимнее трансферное окно. Детальный план дальнейших действий футбольного клуба представлен не был.

В связи со сложившейся ситуацией, было принято решение отложить рассмотрение вопроса о формировании бюджета команды. Сообщается, что будет проведено дополнительное заседание совета, как только менеджмент подготовит детальный план исправления ситуации с понятным и конкретным набором действий.

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