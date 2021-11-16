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Экс-полузащитник «Ливерпуля» Аквилани назвал лучших партнёров по команде

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Аквилани назвал лучших партнёров по команде
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Бывший полузащитник «Ромы», «Ливерпуля» и «Фиорентины» Альберто Аквилани назвал лучших футболистов, с которыми выступал в одной команде.

«Джеррард, наверное, один из лучших, с кем я играл. Джеррард и Тотти на первом месте.

Я очень благодарен Джеррарду. Мы поддерживаем связь и иногда разговариваем по телефону. Это был подарок — играть с ним.

Затем я назову Фернандо Торреса и Салаха. Данные игроки занимают это место — 100%. Мне повезло, что я играл в этих командах с такими игроками», — цитирует Аквилани Liverpool Echo.

С 2006 по 2014 год Альберто выступал за сборную Италии, за которую провёл 38 матчей и забил пять мячей.

В 2019 году полузащитник объявил о завершении карьеры. В данный момент 37-летний итальянец возглавляет одну из молодёжных команд «Фиорентины».

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль»:

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