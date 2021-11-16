Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.
«После одного из домашних матчей ко мне подошёл Павел Константинович Пивоваров и сказал, что «Динамо» хочет продлить со мной контракт. Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали соглашение. Никаких проблем не было. У нас был разговор и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил контракт с «Динамо». Я чувствую себя отлично, у меня много сил и желания помогать команде.
У нас очень хороший состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. Мы идём в тройке и с каждым матчем будем вместе становиться опытнее и сильнее. Я не представляю себя вне клуба. «Динамо» дало мне всё. Конечно, я рад, что мы и дальше будем двигаться вместе. Моя цель и мечта – взять чемпионство с любимым клубом», — цитирует Шунина пресс-служба клуба.
- 16 ноября 2021
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