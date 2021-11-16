Руслан Литвинов описал Виторию тремя словами

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о главном тренере команды Руе Витории.
«Во-первых, грамотный. Умеет подобрать нужные слова, успокоить, подбодрить. Во-вторых, профессионал. Руй полностью посвящает жизнь футболу, тактическим разборам. В-третьих, позитивный. Все прекрасно понимают, что наш новый переводчик до этого не работал в футбольной сфере и может не знать каких-то футбольных терминов. Все к этому относятся с пониманием. У нас администратор команды говорит по-английски, он помогает переводчику освоиться, чтобы в дальнейшем перевод был более точным. Мы не обсуждаем в команде возможную отставку тренера. Витория — большой профессионал и выполняет свою работу. А мы обязаны выполнять все его требования», — цитирует Литвинова Sport24.
- 16 ноября 2021
-
19:17
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:39
-
18:27
-
18:23
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:26
-
17:23
-
17:23
-
17:18
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:39
-
16:25
-
16:06
-
15:56
-
15:54
-
15:34
-
15:20
-
15:19
-
15:16
-
15:09