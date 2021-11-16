Руслан Литвинов описал Виторию тремя словами

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о главном тренере команды Руе Витории.

«Во-первых, грамотный. Умеет подобрать нужные слова, успокоить, подбодрить. Во-вторых, профессионал. Руй полностью посвящает жизнь футболу, тактическим разборам. В-третьих, позитивный. Все прекрасно понимают, что наш новый переводчик до этого не работал в футбольной сфере и может не знать каких-то футбольных терминов. Все к этому относятся с пониманием. У нас администратор команды говорит по-английски, он помогает переводчику освоиться, чтобы в дальнейшем перевод был более точным. Мы не обсуждаем в команде возможную отставку тренера. Витория — большой профессионал и выполняет свою работу. А мы обязаны выполнять все его требования», — цитирует Литвинова Sport24.