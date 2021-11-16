Матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» обслужит Алексей Сухой

Назначены бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РФС.
19 ноября (пятница)
«Зенит» — «Нижний Новгород»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Аверьянов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Денис Березнов.
20 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Игорь Демешко.
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Максим Гаврилин.
«Краснодар» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Варанцо Петросян; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов.
21 ноября (воскресенье)
«Ростов» — «Уфа»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артём Любимов; AVAR — Арам Петросян.
ЦСКА — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Алексей Стипиди.
«Динамо» — «Арсенал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Андрей Образко; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Лунёв.
«Сочи» — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Алексей Воронцов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Валентин Мурашов.
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