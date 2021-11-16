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Вудгейт: Санчо не подходит «Манчестер Юнайтед», в «Ливерпуле» он смотрелся бы по-другому

Вудгейт: Санчо не подходит «Манчестер Юнайтед», в «Ливерпуле» он смотрелся бы по-другому
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Бывший защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Джонатан Вудгейт прокомментировал плохую форму нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо на старте нынешнего сезона.

«Всё пошло не по плану с тех пор, как Санчо подписал контракт с «Ман Юнайтед». Я связываю это со стилем игры, он ему не подходит.

Если бы «Юнайтед» повторил стиль «Боруссии», игра пошла бы по-другому, но они не действуют так, Санчо не привык к такому футболу.

Джейдон Санчо — необыкновенный талант; если использовать его сильные стороны, он хорошо себя проявит. Я не сомневаюсь, что с ним всё будет в порядке.

Играй он в «Ливерпуле», это был бы совершенно другой футболист», — цитирует Вудгейта Liverpool Echo.

Санчо перешёл нынешним летом в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» за € 85 млн. В текущем розыгрыше АПЛ форвард принял участие в восьми матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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