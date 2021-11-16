Вудгейт: Санчо не подходит «Манчестер Юнайтед», в «Ливерпуле» он смотрелся бы по-другому

Бывший защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Джонатан Вудгейт прокомментировал плохую форму нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо на старте нынешнего сезона.



«Всё пошло не по плану с тех пор, как Санчо подписал контракт с «Ман Юнайтед». Я связываю это со стилем игры, он ему не подходит.



Если бы «Юнайтед» повторил стиль «Боруссии», игра пошла бы по-другому, но они не действуют так, Санчо не привык к такому футболу.



Джейдон Санчо — необыкновенный талант; если использовать его сильные стороны, он хорошо себя проявит. Я не сомневаюсь, что с ним всё будет в порядке.



Играй он в «Ливерпуле», это был бы совершенно другой футболист», — цитирует Вудгейта Liverpool Echo.



Санчо перешёл нынешним летом в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» за € 85 млн. В текущем розыгрыше АПЛ форвард принял участие в восьми матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.