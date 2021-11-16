«Барселона» может продать Френки де Йонга, клуб надеется выручить много денег за трансфер

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть клуб, сообщает в «Твиттере» El Chiringuito TV с ссылкой на слова журналиста Хосе Гайя.



По информации источника, руководство сине-гранатовых задумалось о продаже 24-летнего игрока. В клубе рассчитывают, что смогут выручить за трансфер много денег.



Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Аякса» за € 86 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.



В сезоне-2021/2022 де Йонг провёл 13 матчей за каталонский клуб во всех турнирах и отдал две результативные передачи.



После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе.

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона»:

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