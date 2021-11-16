Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может продать Френки де Йонга, клуб надеется выручить много денег за трансфер

«Барселона» может продать Френки де Йонга, клуб надеется выручить много денег за трансфер
Комментарии

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть клуб, сообщает в «Твиттере» El Chiringuito TV с ссылкой на слова журналиста Хосе Гайя.

По информации источника, руководство сине-гранатовых задумалось о продаже 24-летнего игрока. В клубе рассчитывают, что смогут выручить за трансфер много денег.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Аякса» за € 86 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2021/2022 де Йонг провёл 13 матчей за каталонский клуб во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе.

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Технический директор «Барселоны» Планес покинул клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021