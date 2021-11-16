«Манчестер Сити» и «Арсенал» хотят подписать защитника «Аякса» на правах свободного агента

Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Eurosport.
По информации источника, игрок пока что не продлил контракт с амстердамским клубом, который истекает летом 2022 года. В услугах 24-летнего защитника заинтересованы сразу несколько клубов английской Премьер-лиги. Среди них: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Лидс Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
Марокканец является воспитанником «Аякса». Игрок дебютировал за основную команду амстердамцев в 2018 году. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
В нынешнем розыгрыше нидерландской Эредивизи защитник сыграл в 11 матчах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:
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