«Вперёд к победе». Зинченко опубликовал пост в преддверии матча с Боснией и Герцеговиной

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко опубликовал фото в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Боснии и Герцеговины.

«Вместе к победе», — написал Зинченко на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александра Зинченко

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Босния и Герцеговина — Украина.



Напомним, сборная Украины может попасть в стыковые матчи за право сыграть в финальной стадии ЧМ-2022. Для этого украинцам надо обыграть Боснию и Герцеговину, параллельно надеясь на победу Франции или ничью в матче с Финляндией.