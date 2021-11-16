Перес – о клубах, спонсируемых государствами: они не хотят продавать игрока за € 200 млн

Президент «Реала» Флорентино Перес раскритиковал клубы, получающие государственное финансирование.
«Мы должны соблюдать условия контрактов и стараемся привлечь хороших, лучших игроков. Нужно быть готовым заплатить за них.
Сейчас ты даёшь € 200 млн за футболиста, но клуб его не продаёт. Им лучше, когда истечёт срок контракта. Клубы, спонсируемые государствами, — это безумие. Они просто не продают своих игроков.
Я борюсь с этим, управление клубом важнее всего. Это даже важнее денег, поступающих со стороны. Придёт время, когда 30 лучших клубов Европы будут принадлежать государствам. Это идёт вразрез с принципами Европейского сообщества. Я пришёл, чтобы бороться с этим, борюсь с тех пор, как пришёл в клуб», — цитирует Переса Marca.
Напомним, летом» «Реал» пытался купить нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, но парижане не приняли предложение мадридского клуба.
Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Реал» — «Райо Вальекано»:
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