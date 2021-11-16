«Зенит» вошёл в топ-5 футбольных клубов по количеству просмотров в TikTok в октябре

Петербургский «Зенит» вошёл в пятёрку футбольных клубов по количеству просмотров в приложении TikTok по результатам октября.

Лучшим по просмотрам аккаунтом среди футбольных команд оказался английский «Манчестер Юнайтед», страничка которого набрала 297 млн просмотров в предыдущем месяце. На втором месте по этому показателю расположился амстердамский «Аякс». Голландский клуб набрал чуть больше 84 млн просмотров в октябре. Тройку замкнул французский «Пари-Сен-Жермен». У парижан около 75 млн просмотров. На 5-й строчке расположился «Зенит». У российского аккаунта 41 млн просмотров в октябре.

В Российской Премьер-Лиге «Зенит» располагается на 1-м месте. Команда Сергея Семака набрала 30 очков в 14-и играх национального первенства.