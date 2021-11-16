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Дани Алвес определился с номером, под которым будет играть в «Барселоне»

Дани Алвес определился с номером, под которым будет играть в «Барселоне»
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Стал известен игровой номер, под которым защитник Дани Алвес будет играть за «Барселону».

Пресс-служба каталонского клуба в «Инстаграме» объявила, что защитник выбрал 8-й номер. Ранее он принадлежал полузащитнику Миралему Пьяничу, который в данный момент играет в аренде в «Бешикташе».

Ранее стало известно, что бразилец подписал контракт с клубом до 30 июня 2022 года. Фиксированная часть заработной платы футболиста будет самой низкой среди всех игроков команды, но может возрасти за счёт бонусов.

Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.

В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона»:

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