Россия U21 — Испания U21: Тюкавин открыл счёт

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года молодёжная сборная России принимает сверстников из Испании. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. К 61-й минуте счёт 1:0 в пользу российской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия U21 — Испания U21.

На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» и сборной России U21 Константин Тюкавин. Результативную передачу отдал полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев.

Напомним, молодёжная сборная России занимает второе место в своей группе, набрав 12 очков за 5 матчей. Испания (15) занимает первую строчку в турнирной таблице. Другими соперниками россиян по группе являются молодёжные сборные Северной Ирландии, Словакии, Литвы и Мальты.