«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (редакторы ленты новостей, удалённая работа).
Требования: опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет, грамотность, знание английского языка, уверенное ориентирование в спорте.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: y.zotov@rambler-co.ru
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