«Ливерпуль» заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Португалии, отступные – € 80 млн

Нападающий «Порту» Луис Диас может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего колумбийца заинтересован «Ливерпуль», сообщает AS.
По информации источника, клуб может подписать игрока в зимнее трансферное окно. В трансфере лично заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп. Помимо «Ливерпуля», за нападающим наблюдает «Манчестер Сити».
Диас выступает за «Порту» с 2019 года, куда перешёл из колумбийского «Хуниора» за € 7,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. В соглашении прописана сумма отступных за футболиста, она составляет € 80 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии форвард сыграл в 11 матчах, забил девять мячей и отдал два ассиста. Диас является лучшим бомбардиром первенства.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 16 ноября 2021
-
22:20
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:20
-
21:19
-
21:10
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:29
-
20:23
-
20:08
-
19:58
-
19:47
-
19:37
-
19:30
-
19:17
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:39
-
18:27
-
18:23
-
18:13
-
18:05
-
18:00