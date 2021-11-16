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«Ливерпуль» заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Португалии, отступные – € 80 млн

«Ливерпуль» заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Португалии, отступные – € 80 млн
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Нападающий «Порту» Луис Диас может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего колумбийца заинтересован «Ливерпуль», сообщает AS.

По информации источника, клуб может подписать игрока в зимнее трансферное окно. В трансфере лично заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп. Помимо «Ливерпуля», за нападающим наблюдает «Манчестер Сити».

Диас выступает за «Порту» с 2019 года, куда перешёл из колумбийского «Хуниора» за € 7,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. В соглашении прописана сумма отступных за футболиста, она составляет € 80 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии форвард сыграл в 11 матчах, забил девять мячей и отдал два ассиста. Диас является лучшим бомбардиром первенства.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль»:

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