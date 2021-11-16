Мостовой: молодёжка душила и запугивала Испанию. Но сравнивать с основной сборной не надо
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу молодёжной российской команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Испанией (1:0).
«Да, это глоток свежего воздуха, но я думал, что наши не проиграют. Видел ничейный результат: мы играли дома, условия для Испании некомфортные – ноль градусов. Плюс три или четыре основных футболиста у испанцев не играли. Наша молодёжка душила, гнала и запугивала Испанию. По моментам даже больше могли забить. Но сравнивать с основной сборной не надо. Для испанцев играть в такую температуру очень сложно. Испанцы пока на первом месте, ещё играть и играть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Новость по темеСборная России U21 обыграла Испанию в матче отбора Евро-2023
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