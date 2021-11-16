Нападающий «Эвертона» Калверт-Льюин принял участие в провокационной фотосессии

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин попал на обложку журнала The Homme +, сообщает Talksport.
Игрок предстал в необычном образе, который некоторые сравнили с костюмом школьницы. Футболист был одет в белую рубашку в горошек, на нём был чёрный галстук и блейзер, а также расклёшенные шорты в паре с черными туфлями и белыми носками. Также у нападающего через плечо висела розовая сумка в стразах.
Калверт-Льюин высказался о своём стиле.
«Мой стиль может отличаться. Но я делаю то, что делаю, и я таков, какой я есть. Я буду продолжать в том же духе, думаю, футбол научил меня этому. Футбол всегда был моим самым большим учителем, он научил меня быть уверенным в себе.
Так что если я захочу надеть костюм, и не всем это понравится, я буду продолжать это делать», — сказал форвард.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм»:
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