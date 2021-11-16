Галактионов прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с Испанией

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Испанией (1:0).
«Мы на предматчевой пресс-конференции говорили, что очень важно подойти ментально к этой встрече правильно. Нам было очень важно, чтобы ребята не стушевались, а старались выполнять правильные действия в атаке, в обороне, в прессинге в определённых зонах. Я считаю, нам это удалось. По организации действий мы сегодня достаточно уверенно сыграли. Были некоторые моменты, которые можно было реализовывать. Исторически хорошая победа, но цикл впереди, вся борьба впереди», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
Сборная России U21 набрала 15 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Испания (15) занимает 1-е место, опережая российскую команду по разнице мячей.
- 16 ноября 2021
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