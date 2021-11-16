Полузащитник молодёжной сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал результат матча с Испанией (1:0).
«Спасибо за поздравления. Да, мы не отказываемся от своей игры. Это самое главное. Мы прессинговали, получали за счёт этого моменты и очень хорошо выглядели в этом матче. Вы знаете, погода для всех одинаковая. Мы все — люди, адаптируемся в итоге. Поэтому я не считаю, что это могло сыграть большую роль. Настраивались как и на каждую игру. Независимо Испания это или Мальта. Разницы нет. Выходили побеждать. Это у нас получилось.
В перерыве договорились добавить ещё, потому что нам необходимо было забивать, нам нужна была эта победа и очень важные три очка. Будем стараться в дальнейшем побеждать в каждой игре. Как главная сборная страны может брать с нас пример? Наверное, должно быть наоборот. Но у нас сейчас действительно получился хороший матч. Основной сборной тоже нужно стремиться к хорошей игре. Ни в коем случае не говорю, что они плохо играют, может где-то не хватает уверенности. И всё будет хорошо. Мне очень нравится как действует национальная сборная», — цитирует Хлусевича пресс-служба РФС.
- 16 ноября 2021
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