Наиль Умяров оценил игру с Испанией

Капитан молодёжной сборной России Наиль Умяров оценил выступление национальной команды в противостоянии с Испанией (1:0).

«Мы ещё после первого матча договорились и дали слово, что в Москве у них не будет шансов. Чтобы отдать все силы, бороться и выгрызать на каждом сантиметре поля. Можно сказать, что по игре так и получилось. Считаю, что результат закономерен. Могли забивать намного больше, но нам хватит и одного. На самом деле было спокойствие и уверенность, что мы добьёмся своего. Мы достаточно уверенно смотрелись и в первом тайме, не давали создавать моменты, и во втором. Со стороны соперника были какие-то подходы конечно, но опасные моменты мы им создать не дали.

Нам тоже было холодно. Особенно это почувствовалось на разминке, по началу ноги прям замёрзли. Наверное, это был первый такой матч в этом году, такой холодный. До этого было как-то потеплее. Мы пытались играть с позиции силы, как и со словаками. Я не скажу, что Словакия — слабая команда, а у нас получалось контролировать игру и навязывать свою. С испанцами мы продолжили делать то же самое. Никаких особенных психологических секретов нет», — цитирует Умярова пресс-служба РФС.