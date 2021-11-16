Михаил Галактионов: думаю, что определяющие матчи будут в марте

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Испанией (1:0).
«Думаю, что определяющие матчи будут в марте, потому что нам предстоит тяжёлый выезд — Мальта и Северная Ирландия. Опять же, к этому моменту мы мало сыграем в национальном чемпионате, команда будет после сборов, игрового тонуса такого не будет. Плюс большой перерыв. Как я уже говорил, нам очень важно, что мы от сбора к сбору прибавляем. По организации, по качеству и индивидуально. И самое главное — мы чаще собираемся вместе.
Сейчас будет большой перерыв, в этот момент очень важно будет правильно подготовиться. Мы-то, понятно, адаптированы. Для нас такие условия более привычны. Когда мы, например, играем в Испании в очень жаркую погоду, то для нас это тоже не совсем комфортно. Так что условия равные. В прошлый раз привычнее было им, сейчас — нам. Это нормально», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.
- 16 ноября 2021
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