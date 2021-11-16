Уолкотт: «Арсенал» возвращается, команду начинают побаиваться

Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт высказался о форме лондонского «Арсенала», за который он выступал с 2006 по 2018 год.



«Чувствую, сейчас возвращается фактор страха. Это очень приятно наблюдать.



Все боялись приезжать на «Хайбери» (предыдущий стадион «Арсенала»), на «Эмирейтс» было трудно добиться такого эффекта.



У меня появляется чувство, что «Арсенал» возвращается туда, где мы все хотим его видеть. Если он начнёт борьбу за верхние места, это будет лучше для лиги.



«Саутгемптон» сыграет с ними через пару недель, и после этой игры я уверен, благодаря работе Артеты с молодыми игроками, команда проведёт очень хороший сезон», — цитирует Уолкотта Talksport.



После 11 туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» располагается на 5-м месте в таблице с 20 очками в активе.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.