Кобелев: у молодёжной сборной России не было боязни в матче с Испанией

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Испанией (1:0).

«Молодёжная сборная России по футболу хорошо сыграла с Испанией за счёт правильного построения игры. Россияне играли очень близко с испанцами: не давали развернуться, не давали комбинировать, прессинговали в середине поля, шли в борьбу ну и, конечно, за нас сыграло поле неважного качества, поэтому испанцам тоже было тяжело. Во-вторых, у молодёжной сборной не было боязни: они играли вперёд, старались комбинировать — это и дало им преимущество. Давайте не будем сопоставлять молодёжную и первую сборную. Это всё-таки разная ответственность, разные уровни, поэтому давайте мы скажем, что они сыграли хорошо. Претендуют на выход на финал чемпионата Европы. Это самое важное. А сравнивать с остальными командами их вряд ли надо», — приводит слова Кобелева «Спорт-экспресс».