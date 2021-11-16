Молодёжная сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы в матче с Испанией

Пресс-служба молодёжной сборной России опубликовала фотографию из раздевалки команды на стадионе «Арена Химки» после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Испанией (1:0).



«Боролись на каждом участке поля, бились друг за друга, отдали все силы и заслужили эту победу. Команда!», — говорится в сообщении, опубликованном на странице российской команды в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице молодёжной сборной России в «Инстаграме».

Сборная России U21 набрала 15 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Испания (15) занимает 1-е место, опережая российскую команду по разнице мячей. В следующем матче отбора сборная России сыграет с Мальтой, а Испания проведёт встречу с Литвой. Обе игры состоятся 25 марта 2022 года.