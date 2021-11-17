Босния и Герцеговина — Украина: Зинченко открыл счёт в матче

Сегодня, 16 ноября, проходит матч отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Украины и Боснии и Герцеговины.
Полузащитник украинской команды Александр Зинченко на 58-й минуте открыл счёт в игре. Виктор Цыганков прострелил от лицевой линии, Андрей Ярмоленко не смог ударить, но вытащил на себя защитника и вратаря. Зинченко с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.
На момент выхода этой новости в параллельном матче группы D Финляндия — Франция счёт 0:0. Таким образом, Украина пока что обходит команду Финляндии в борьбе за право попасть в стыковые игры. Франция заняла первое место и выступит на чемпионате мира, а Босния и Герцеговина уже не претендует на выход в финальную стадию.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 17 ноября 2021
-
01:27
-
01:12
-
00:59
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:29
-
00:24
-
00:06
- 16 ноября 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:38
-
23:31
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:12
-
22:57
-
22:50
-
22:36
-
22:20
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:20
-
21:19