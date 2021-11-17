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Босния и Герцеговина — Украина: Зинченко открыл счёт в матче

Босния и Герцеговина — Украина: Зинченко открыл счёт в матче
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Сегодня, 16 ноября, проходит матч отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Украины и Боснии и Герцеговины.

Полузащитник украинской команды Александр Зинченко на 58-й минуте открыл счёт в игре. Виктор Цыганков прострелил от лицевой линии, Андрей Ярмоленко не смог ударить, но вытащил на себя защитника и вратаря. Зинченко с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.

На момент выхода этой новости в параллельном матче группы D Финляндия — Франция счёт 0:0. Таким образом, Украина пока что обходит команду Финляндии в борьбе за право попасть в стыковые игры. Франция заняла первое место и выступит на чемпионате мира, а Босния и Герцеговина уже не претендует на выход в финальную стадию.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 2
Украина
0:1 Зинченко – 58'   0:2 Довбик – 79'
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Новости. Футбол
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