Босния и Герцеговина — Украина: Зинченко открыл счёт в матче

Сегодня, 16 ноября, проходит матч отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Украины и Боснии и Герцеговины.

Полузащитник украинской команды Александр Зинченко на 58-й минуте открыл счёт в игре. Виктор Цыганков прострелил от лицевой линии, Андрей Ярмоленко не смог ударить, но вытащил на себя защитника и вратаря. Зинченко с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.

На момент выхода этой новости в параллельном матче группы D Финляндия — Франция счёт 0:0. Таким образом, Украина пока что обходит команду Финляндии в борьбе за право попасть в стыковые игры. Франция заняла первое место и выступит на чемпионате мира, а Босния и Герцеговина уже не претендует на выход в финальную стадию.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.