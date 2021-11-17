Определились 10 европейских сборных, которые напрямую выходят на ЧМ-2022

Определились 10 сборных, которые получают прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре по итогам группового этапа отборочного турнира. В список участников мирового первенства от Европы попали:

Сербия;

Испания;

Швейцария;

Дания;

Бельгия;

Франция;

Хорватия;

Германия;

Англия;

Нидерланды.

Напомним, что ещё три путёвки на чемпионат мира, выделенные европейскому континенту, будут разыграны в стыковых матчах. В них примет участие и сборная России. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.