Определились 10 европейских сборных, которые напрямую выходят на ЧМ-2022
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Определились 10 сборных, которые получают прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре по итогам группового этапа отборочного турнира. В список участников мирового первенства от Европы попали:
- Сербия;
- Испания;
- Швейцария;
- Дания;
- Бельгия;
- Франция;
- Хорватия;
- Германия;
- Англия;
- Нидерланды.
Напомним, что ещё три путёвки на чемпионат мира, выделенные европейскому континенту, будут разыграны в стыковых матчах. В них примет участие и сборная России. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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