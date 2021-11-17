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Украина обыграла Боснию и попала в стыки за право играть на ЧМ-2022

Украина обыграла Боснию и попала в стыки за право играть на ЧМ-2022
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Сегодня, 17 ноября, в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в группе D состоялись несколько противостояний между национальными командами разных стран.

В одном из них национальная команда Финляндии принимала сборную Франции по футболу. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей поля. Первый гол в составе французов после паса Килиана Мбаппе забил Карим Бензема. На 76-й минуте Килиан Мбаппе отправил мяч в сетку ворот соперников, установив итоговый счёт в игре.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:45 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Бензема – 66'   0:2 Мбаппе – 76'

В рамках другого матча квалификации на мундиаль команда Боснии и Герцеговины принимала Украину. В этом матче гости также переиграли хозяев – 2:0. Голом на 58-й минуте отметился Александр Зинченко. На 79-й минуте Артём Довбик увеличил преимущество, установив итоговый счёт в матче.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и выступит в стыковых матчах.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 2
Украина
0:1 Зинченко – 58'   0:2 Довбик – 79'
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