Украина обыграла Боснию и попала в стыки за право играть на ЧМ-2022

Сегодня, 17 ноября, в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в группе D состоялись несколько противостояний между национальными командами разных стран.

В одном из них национальная команда Финляндии принимала сборную Франции по футболу. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей поля. Первый гол в составе французов после паса Килиана Мбаппе забил Карим Бензема. На 76-й минуте Килиан Мбаппе отправил мяч в сетку ворот соперников, установив итоговый счёт в игре.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

В рамках другого матча квалификации на мундиаль команда Боснии и Герцеговины принимала Украину. В этом матче гости также переиграли хозяев – 2:0. Голом на 58-й минуте отметился Александр Зинченко. На 79-й минуте Артём Довбик увеличил преимущество, установив итоговый счёт в матче.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и выступит в стыковых матчах.