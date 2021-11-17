Нидерланды переиграли Норвегию, Турция оказалась сильнее Черногории

Сегодня, 17 ноября, в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в группе G состоялись несколько противостояний между национальными командами разных стран.
В одном из них национальная команда Нидерландов принимала на своём поле сборную Норвегии. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу голландцев.
Благодаря этой победе Нидерланды заняли 1-е место в отборочной группе и напрямую квалифицировались на чемпионат мира в Катаре.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
В параллельном матче Черногория принимала Турцию. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей. На 3-й минуте счёт в игре открыл экс-нападающий московского «Динамо» Фатос Бечирай. На 22-й минуте Керем Актюркоглу сравнял счёт в игре, а на 60-й минуте Оркун Кёкчю забил 2-й гол своей команды, установив итоговый счёт в матче.
Благодаря этой победе сборная Турции примет участие в стыковых матчах за попадание на катарский мундиаль.
В третьем матче группы G Латвия разгромила Гибралтар со счётом 3:1.
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