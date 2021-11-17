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Нидерланды переиграли Норвегию, Турция оказалась сильнее Черногории

Нидерланды переиграли Норвегию, Турция оказалась сильнее Черногории
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Сегодня, 17 ноября, в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в группе G состоялись несколько противостояний между национальными командами разных стран.

В одном из них национальная команда Нидерландов принимала на своём поле сборную Норвегии. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу голландцев.

Благодаря этой победе Нидерланды заняли 1-е место в отборочной группе и напрямую квалифицировались на чемпионат мира в Катаре.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 0
Норвегия
1:0 Бергвейн – 84'   2:0 Депай – 90+1'

В параллельном матче Черногория принимала Турцию. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей. На 3-й минуте счёт в игре открыл экс-нападающий московского «Динамо» Фатос Бечирай. На 22-й минуте Керем Актюркоглу сравнял счёт в игре, а на 60-й минуте Оркун Кёкчю забил 2-й гол своей команды, установив итоговый счёт в матче.

Благодаря этой победе сборная Турции примет участие в стыковых матчах за попадание на катарский мундиаль.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:45 МСК
Черногория
Окончен
1 : 2
Турция
1:0 Бечирай – 3'   1:1 Актюркоглу – 22'   1:2 Кёкчю – 60'

В третьем матче группы G Латвия разгромила Гибралтар со счётом 3:1.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:45 МСК
Гибралтар
Окончен
1 : 3
Латвия
1:0 Уолкер – 7'   1:1 Гутковский – 25'   1:2 Ульдрикис – 55'   1:3 Кроллис – 75'
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