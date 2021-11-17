Уругвай разгромно проиграл Боливии, потерпев четвёртое поражение кряду в отборе ЧМ-2022

Завершился матч 14-го тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Боливии принимала Уругвай. Встреча состоялась в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Счет в матче на 30-й минуте открыл Хуан Арсе. На 45-й минуте Марсело Морено удвоил преимущество в счете. На 79-й минуте Арсе оформил дубль, поставив окончательную точку в этой встрече. Отметим, на 74-й минуте Боливия осталась в меньшинстве после удаления Кармело Альгараньяса.
Таким образом, Уругвай потерпел четвёртое поражение подряд в отборочной стадии ЧМ-2022. Команда находится на шестом месте, набрав 14 очков. Боливия, в свою очередь, одержала третью победу за последние четыре игры. Команда, также набрав 14 очков, занимает седьмое место.
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