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Уругвай разгромно проиграл Боливии, потерпев четвёртое поражение кряду в отборе ЧМ-2022

Уругвай разгромно проиграл Боливии, потерпев четвёртое поражение кряду в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч 14-го тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Боливии принимала Уругвай. Встреча состоялась в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Счет в матче на 30-й минуте открыл Хуан Арсе. На 45-й минуте Марсело Морено удвоил преимущество в счете. На 79-й минуте Арсе оформил дубль, поставив окончательную точку в этой встрече. Отметим, на 74-й минуте Боливия осталась в меньшинстве после удаления Кармело Альгараньяса.

Таким образом, Уругвай потерпел четвёртое поражение подряд в отборочной стадии ЧМ-2022. Команда находится на шестом месте, набрав 14 очков. Боливия, в свою очередь, одержала третью победу за последние четыре игры. Команда, также набрав 14 очков, занимает седьмое место.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 14-й тур
16 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
3 : 0
Уругвай
1:0 Арсе – 30'   2:0 Морено – 45'   3:0 Арсе – 79'
Удаления: Альгараньяс – 74' / нет
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